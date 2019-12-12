شركة مليته تعلن إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي بعد توقفه لستة أيام، وذلك بدعم من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت الشركة، إعادة تشغيل حقل الفيل وعودته إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بعد توقف دام ستة أيام نتيجة الإقفال غير القانوني لأحد الصمامات الواقعة على خط التصدير.

وأوضحت الشركة، أن اليوم أعيد فتح الصمام بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبجهود كبيرة تكللت بالنجاح من الإدارة العامة للعمليات وإدارة الحقل والفريق المكلف الذي قام بالكشف عن الصمام المقفل وإعادة فتحه من جديد.

وثمنت شركة مليته للنفط والغاز، جهود كل من ساهم في هذا العمل، معربة عن أملها في أن لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي تضر بمصلحة ليبيا، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت الخميس الماضي، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي؛ بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليته.

يشار إلى أن حقل الفيل النفطي، قد توقف عن العمل في إنتاج النفط الخام في يوم 27 من نوفمبر الماضي؛ بسبب اشتباكات وقعت في محيطه، قبل أن يعود إلى الإنتاج في اليوم التالي.