ردًا على التصعيد التركي.. مصر تزود الجيش الليبي بمدرعات جديدة تظهر لأول مرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني، مقطع فيديو ظهرت فيه مدرعات جديدة، إلى جانب استعراض لتدريبات القوات على عدد من الأسلحة والمدرعات.

وعلق الباحث العسكري المصري، محمد منصور في تصريحات لوكالة “روسيا اليوم RT”، بأن هذه المدرعة مصرية الصُنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018” العسكري، مؤكدًا أنها ظهرت في ليبيا خلال اليومين الماضيين ضمن تجهيزات “الجيش الليبي” لمواجهة أي هجمات مُركّزة.

الباحث العسكري كشف أن هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري إلى الآن لأنها جديدة ولا زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع، لافتًا إلى أن دعم مصر لـقوات الجيش الليبي” لا يقتصر على المدرعات والمعدات العسكرية، ولكنه أيضا يتمثل في دعم بالتقنيات المتعلقة بالأسلحة سوفيتية الصنع المتواجدة بحوزة الجيش الليبي .

وقال منصور إن خطوة ظهور وتوريد أسلحة مصرية للجيش الليبي تعتبر ردًا على التصعيد التركي والتوقيع على الاتفاقية البحرية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وهي رسالة بأن مصر ستضع يدها في الملف الليبي لإنهاء أزمة طرابلس قبل إرسال تركيا أي قوات لها على الأرض”.

وأضاف من المستحيل أن تتدخل القوات المسلحة المصرية على الأرض في ليبيا، وأن ذلك لن يحدث إلا في نطاق ضيق جدًا وهو حدوث غزو عسكري لدولة عربية وتواجد قوات تركية في ليبيا يمثل غزوا عسكريًا، وبالتالي سيكون دعم مصر لليبيا عبر القوات البحرية والجوية وليس قوات المشاة .

ووفق الوكالة الروسية، ظهرت المركبة المدرعة الخفيفة “تاريير TAG Terrier LT 79” بحوزة “الجيش الليبي”، والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “The Armored Group” الأمريكية.