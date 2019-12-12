خلال لقائهما بأثينا.. صالح ورئيس البرلمان اليوناني يؤكدان رفضهما للاتفاقية الليبية التركية

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التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، برئيس البرلمان اليوناني كوسانتينس تاسولاس، عقب وصوله إلى العاصمة اليونانية أثينا لبحث العلاقات الثنائية ومذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا مؤخرا.

وجاءت زيارة عقيلة صالح إلى اليونان بعد تلقيه اليومين الماضيين دعوة رسمية من رئيس البرلمان اليوناني، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وأشار تاسولاس، إلى تفهم بلاده للأوضاع في ليبيا، مؤكدا على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، موضحا أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق علاقة مثمرة بين الشعبين الليبي واليوناني.

وقال تاسولاس عقب استقباله عقيلة صالح، إن اليونان اطلعت على رسالة مجلس النواب الليبي الموجهة إلى الأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، مؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها، على حد قوله.

بدوره، أكد صالح أن هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاق التعاون والصداقة والشراكة بين ليبيا واليونان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمنا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من رئيس البرلمان اليوناني.

وجدد صالح خلال اللقاء، تأكيده على أن مجلس النواب داعم رئيسي ومؤيد للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب والتي تسعى إلى تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، وفق قوله.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية والحدود البحرية.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر.

وتقدم رئيس مجلس النواب عقيله صالح في الثاني من ديسمبر الجاري، بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، محذرا فيه من خطورة توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي طيب رجب أردوغان، على مستقبل ليبيا وأمنها.