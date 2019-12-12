بعد إعلان أردوغان استعداده لإرسال قوات تركية ..  البحرية المصرية تنفذ مناورات قتالية في المتوسط

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عقيد تامر الرفاعي، تنفيذ القوات البحرية عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، التي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.

الرفاعي أوضح ، في بيان له، أن تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز “ميسترال” ومجموعتها القتالية، نفذ عددًا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، مضيفا أن الأنشطة، تضمنت إطلاق إحدى الغواصات المصرية صاروخ مكبسل عمق سطح طراز “هاربون” المضاد للسفن، ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم .

وأكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ من الغواصة بعمق البحر، مدى الاحترافية التى وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحرى وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة .

ويأتي تنفيذ القوات البحرية المصرية عددًا من الأنشطة القتالية في البحر التموسط، بالتزامن مع التوترات القائمة حاليًا في دول حوض المتوسط على خلفية مذكرة التفاهم في المجال البحري التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مع تركيا، والتي أثارت موجة من الغضب الداخلي والخارجي، فيما اعتبره كثير من الخبراء ردا مصريا بشكل غير مباشر على البلطجة التركية في المتوسط.

وفي السياق ذاته، أعلنت قبرص أنها ستجري مناورات بحرية مع فرنسا وإيطاليا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها بالبحر المتوسط، اليوم الخميس، حيث نقلت وكالة الأنباء القبرصية بيانا صادرا عن وزارة الدفاع، يفيد بأن الدول الثلاث ستجري تدريبات من نوع “باسيكس” في المنطقة البحرية جنوب قبرص وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية، في إطار تعاونها الدفاعي.