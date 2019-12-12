الشاطر يُشكك في أن تطلب حكومة الوفاق العون العسكري من تركيا الشاطر: أردوغان ينتظر دعوة من السراج لإرسال قوات إلى طرابلس

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شكك عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر في أن تفعل حكومة الوفاق الاتفاق الأمني والعسكري مع تركيا، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتظر تحرك السراج لفعل ذلك.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “يسيطر علي هاجس الشك في أن تفعل حكومة الوفاق مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وجعلها مذكرة للتاريخ وليست للتنفيذ”.

وأضاف، “الرئيس التركي بانتظار تحرك الرئيس الليبي، اللهم بدد مخاوفي بسماع صوت المجلس الرئاسي يجهر بطلب العون التركي لإغاثة المدنيين من عدوان ست دول عليهم”.

الشاطر، داوم على انتقاد حكومة الوفاق، كان قد قال، يوم الثلاثاء، “عرض الرئيس التركي استعداد بلاده لمؤازرة الشرعية في ليبيا بإرسال جنودها لحماية المواطنين، السراج أمامه خيارين إما سرعة التجاوب مع الدعوة الكريمة أو الاستمرار في نهجه المماطل والضعيف، الأول ينقذ الوطن والأرواح والثاني يضيعه بكارثة لا سابق لها في التاريخ”.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن إرسال قوات تركية إلى ليبيا غير مذكور في الاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتركيا، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتلق طلبا من حكومة الوفاق بخصوص إرسال قوات تركية إليها.

وكان الرئيس التركي، قد لوّح أن بلاده سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تلقت دعوة من قبل حكومة الوفاق، وذلك بموجب الاتفاق المبرم معها في الـ27 من أكتوبر الماضي.