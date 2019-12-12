(الجزء الأوّل | عبدالعزيز الحصادي.. قاضٍ ليبيّ كبير اغتالته يد الإرهاب القذِرة

أخبار ليبيا24 -خاصّ

مُنذ أن وقعت المدن في قبضة الجماعات الإرهابية، أصبح كل ما هو مخالف لعقيدتها وأفكارها الإرهابية، هدفاً مشروعا لهم، حيث طالت يد الإرهاب القذرة كل المعارضين الذين يشكلون خطرًا على تلك الجماعات، إما بالخطف والإخفاء القسري أو بالاغتيال والإعدام على الفور.

الإرهاب في ليبيا لم يستثنِ أحدا، لكنه بدون شك كانت لديه أهدافا دقيقة في قوائم اغتيالاته، فالقضاء و المحاميين و الإعلاميين و الأطباء و الجنود كانوا أهدافا «مشروعة» لدى الإرهاب؛ والسبب راجع إلى أنهم يريدون تفكيك بنية المجتمع، و إضعاف مؤسساته، وسدد ضرباته في مناطق إن أصابها استطاع السيطرة بكل سهولة بالتالي سينفذ ما يريد.

في مساء يوم السبت 8 فبراير 2014 اغتيل في درنة النائب العام الليبي السابق المستشار “عبد العزيز الحصادي”، الذي استقال من منصبه في 16 مارس 2013، وذكر في استقالته أنها كانت لأسباب صحية.

وعقب اغتياله، أعلن وزير العدل الأسبق، “صالح المرغني”، أن “مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على المستشار، في المحكمة العليا وأردوه قتيلا”، موضحا أن “الحصادي الذي كان يشغل حتى منتصف مارس من العام الماضي، منصب النائب العام في ليبيا قُتل في أثناء زيارة عائلية لأقاربه في درنة، من قبل أشخاص لا يريدون للدولة أن تقوم”.

الحصادي، عُيّن مدعيا عاما خلال فترة تولي المجلس الوطني الانتقالي السابق، تسيير شؤون ليبيا عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011، ثم عُيّن نائبا عاما وعمل على ملفات جنائية ساخنة، قبل أن يتقدم باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 مارس 2013 لأسباب قال إنها “تتعلق بوضعه الصحي”.

غير أن الحقيقة تقول، إنه كان قد تعرض لضغوط كبيرة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، وتحديدا من تكتل الإسلام السياسي، الذي سلّط عليه عدد من أعضاء المؤتمر، يختلقون له المشاكل، مما دفعه للاستقالة من منصب النائب العام ويعود للعمل كمستشار بالمحكمة العليا.

في الجزء الأول من قصة مقتل المستشار عبدالعزيز الحصادي؛ سنسلّط الضوء على جانب من أفعال الإرهاب البشعة التي استهدفت القضاء، وغداً سننشر في الجزء الثاني تفاصيل «شهيد العدل» على يد الجماعات الإرهابية كاملة.

عُرف المستشار “عبد العزيز الحصادي” بالنزاهة والتواضع، حيث استطاع أن يخلق توازنًا بين علاقته الاجتماعية الواسعة، و بين عمله كقاضٍ ومستشارٍ ونائبٍ عام، كان يعرف بروحه المرحة وحب الناس، لكنه كان يطبق القانون بحذافيره.

وبعد ثورة فبراير 2011 انهارت الدولة الليبية، ودمرت واستهدفت المحاكم ورجال الشرطة والقضاء والإعلامين والنشطاء؛ فبادر رفقة عدد من القضاة بدرنة، بفتح المحكمة في مقر مؤقت، وهو شركة الجبل، وبدأوا البث في قضايا الأحوال المدينة والزواج والطلاق والميراث، إلّا أن المقر استهدف بالسرقة والعبث والتهديد، فانتقلوا إلى مقر (اللجنة الشعبية لشعبية درنة) سابقا.

تكررت الاعتداءات، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مقر يقع بحي باب طبرق ، وهو يجمع بين هذا العمل وعمله كمدعٍ عامٍ. فترة حكم المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي ودرنة، بدأت تظهر ملامح الإرهاب بدرنة، حيث بدأت الاغتيالات تطال كل النشطاء ورجال الجيش والأجهزة الأمنية والقضاة.

انتقل “الحصادي” إلى طرابلس بعد اعلان التحرير في 20 أكتوبر 2011، ليعمل كنائبٍ عامٍ للدولة الليبية خلال فترة حكم المؤتمر الوطني.

بدأ استهداف القضاة بدرنة، بداية بالمستشار “محمد نجيب هويدي” الذي كان يشغل صفة رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، حيث اغتيل أثناء خروجه من جلسة لمحكمة تعقد في درنة بأحد أيام شهر فبراير 2013.

لم تتوقف الاغتيالات عند هذا الحد؛ فقد ثم طالت الاغتيالات مرة أخرى عدد من القضاة، منهم المستشار “محمد خليفة النعاس” مساعد النائب العام بمنطقة الجبل الأخضر، كما توفي القاضي المتقاعد “يوسف الكريمي” متأثرا بجراحه إثر محاولة اغتيال، ثم المستشار “عبد العزيز الحصادي” ويليه القاضي السابق “محمد بوعجيلة.”

وقبل استهدافهم له، كان المستشار عبد العزيز الحصادي، يمد يد العون لأسر الضحايا وعمل بجد على إخراج كل القضاة من درنة، وحثّ وزارة العدل على أن توفر لهم العيش الكريم.