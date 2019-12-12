الاتحاد الأوروبي يصدر خلال ساعات بيانًا برفض اتفاقية تركيا والوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قالت وكالة الأنباء العالمية رويترز، إن الاتحاد الأوروبي بصدد إعلان بيان رسمي يرفض مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

رويتر نقلت عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، قولهم إن اتفاق تركيا وليبيا الذي يحدد الحدود البحرية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وكشفت أن مسودة بيان الاتحاد الأوروبي تتضمن التأكيد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تتخذها تركيا.

كما تتضمن المسودة، التي ستصدر في بيان رسمي، خلال الساعات المقبلة، حسب رويترز، أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا لا تمثل قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتنتهك الحقوق السيادية للدولة

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أعلن أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.