اتحاد طلبة ليبيا ينظمون مظاهرة في بنغازي رافضا للاتفاقية الموقعة مع تركيا

اتحاد طلبة ليبيا ينظمون مظاهرة في بنغازي رافضا للاتفاقية الموقعة مع تركيا المظاهرة تؤكد دعمها للقوات المسلحة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والمليشيات

أخبار ليبيا 24

نظّم الاتحاد العام لطلبة ليبيا، اليوم الخميس، مظاهرة حاشدة رافضة للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا حول رسم الحدود البحرية.

وانطلقت المظاهرة صباح اليوم من أمام مدرسة شهداء يناير بشارع الاستقلال (جمال عبدالناصر) لطلبة الثانوية، وأقيمت تحت رعاية الاتحاد العام لطلبة ليبيا بمشاركة طلبة وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي شهداء يناير والوحدة الوطنية.

وعبّر المتظاهرون، عن رفضهم وتنديدهم باتفاقية حكومة الوفاق بشأن رسم الحدود البحرية مع تركيا، مجددين دعمهم للقوات المسلحة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والمليشيات وجماعة الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية والحدود البحرية.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر.