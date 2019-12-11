مصدر: إصابة عنصرين من المرتزقة في صفوف قوات “أسامة الجويلي” خلال معارك طرابلس

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أكد مصدر مطلع اليوم الأربعاء إصابة عنصرين من المرتزقة وتحديدا من جنسية ( النيجر ) والتابعين لمليشيا المجلس العسكري الزنتان بإمرة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق اللواء أسامة الجويلي.

وأوضح المصدر أنه تم جلب المرتزقة إلى مستشفى غوط الشعال المركزي – طرابلس ويحملان رسالة من وزارة دفاع حكومة الوفاق وذلك لتسهيل علاجهم.

وأضاف المصدر أن المرتزقة هم حسن سالم أبوبكر والإصابة تحديدا بسبب وقوع أحد أسوار المنزل عليه بعد أن استهدف بضربة جوية من قبل سلاح الجو.

وأشار المصدر إلى أنه عند تقديم العلاج للمرتزق اتضح أنه يعاني من مرض (الدرن).

ولفت المصدر إلى أن المرتزق الثاني يدعى عمر عصمان كانتي، موضحًا أن الإصابة كانت له على مستوى الرقبة.

