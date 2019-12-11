ليبيا تحتل المرتبة 110 في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2019 ليبيا جاءت في قائمة الدول التي حققت "تنمية بشرية مرتفعة" في التقرير الأممي الذي ضمّ 182 دولة

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احتلت ليبيا المرتبة 110 عالميا في تقرير التنمية البشرية لعام 2019، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاءت ليبيا ضمن قائمة الدول التي حققت “تنمية بشرية مرتفعة”، رغم الظروف التي تواجهها البلاد منذ فبراير 2011، حيث ضمّ التقرير 182 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفقا للتقرير، فقد احتلت الإمارات المركز 35 عالميا متصدرة قائمة الدول العربية، تلتها السعودية في المركز 36 ثم قطر في المرتبة 41، وجاءت البحرين في المركز 45، وعمان 47، والكويت 57، والجزائر 82، وتونس 91، ولبنان 93، والأردن 102، ثم ليبيا 110، تلتها مصر في المرتبة 116 التي كانت البلد الأخير في القائمة الدول التي حققت “تنمية بشرية مرتفعة”.

وقد تصدرت النرويج المرتبة الأولى تلتها سويسرا ثم أيرلندا، وشملت قائمة العشر الأول التي حققت “تنمية بشرية مرتفعة جدا” ألمانيا وهونغ كونغ الصين وأستراليا وأيسلندا والسويد وسنغافورة وهولندا، وحلت الولايات المتحدة في المرتبة 15.

أما القائمة التي حملت عنوان “تنمية بشرية متوسطة”، فبدأت بالمركز رقم 117 بجزر مارشال، وانضمت فلسطين في القائمة التي جاءت في المركز 119 والعراق في المركز 120 والمغرب 121، وتصدرت سورية قائمة الدول التي حققت “تنمية بشرية منخفضة” حيث احتلت المركز رقم 154، تلتها السودان في المركز 168 ثم اليمن في المركز 177.