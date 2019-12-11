كهرباء المؤقّتة تسلّم كافّة احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع الجنوب اللّيبي ويأتي توفير هذه الاحتياجات حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، الشحنة الأولى من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء “الجنوبية” التي تشمل كل المدن والمناطق في الجنوب الليبي، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عبدالقادر النظيف .

وتتكون هذه الشحنة التي وصلت صباح اليوم الأربعاء من كميات كبيرة من أعمدة خشبية بطول “9” متر ، و “10”متر

وكوابل مختلفة القدرات، وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض، والكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة في المنطقة الجنوبية وأيضا تجهيزا لفصل الشتاء .

ويأتي توفير هذه الاحتياجات لتوفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية؛ حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع .

الجدير بالذكر أن هذه الشحنة هي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ؛ ليتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.