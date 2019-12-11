في أول تعليق لها على مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق .. ألمانيا تساند موقف قبرص واليونان الرافض

في أول تعليق لها على مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق .. ألمانيا تساند موقف قبرص واليونان الرافض الخارجية الألمانية تدعو تركيا وليبيا لاحترام الحقوق السيادية لدول الاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تؤيد موقف اليونان وقبرص إزاء المذكرة التركية الليبية حول مناطق النفوذ البحرية.

أديبار قالت، في إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة “سبوتنيك”، إن ألمانيا تؤيد موقفا مشتركا مع المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، اليونان وقبرص، وتدعو تركيا وليبيا إلى احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي وحل مسألة المناطق البحرية وفقاً للتشريع الموجود بمشاركة جميع أطراف الخلاف .

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.