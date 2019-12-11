خلال لقائهم باللواء بورقعه .. قبائل “أولاد علي” تتعهد بالتواصل مع السلطات المصرية بشأن حركة عبور الليبيين بمنفذ السلوم

خلال لقائهم باللواء بورقعه .. قبائل “أولاد علي” تتعهد بالتواصل مع السلطات المصرية بشأن حركة عبور الليبيين بمنفذ السلوم أولاد علي يؤكدون على وقوف الشعب المصري وقيادته مع الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة بمكتبه وفدًا رفيع المستوى من قبائل “أولاد علي” بمحافظة مطروح .

وكان في مقدمة المستقبلين لقبائل “أولاد علي” عدد من الضباط وأمراء الكتائب وعدد من حكماء ومشايخ طبرق .

وقد حمل آمر منطقة طبرق العسكرية رسالة للوفد بخصوص ملف المسافرين الليبيين والرسوم التي يدفعونها بمنفذ السلوم أثناء الدخول والخروج.

ومن جهته، تعهد الوفد بإيصال الرسالة إلى القيادات المصرية ومتابعتها لتذليل الصعاب أمام المسافر الليبي بالمنفذ، وبقائه لساعات بسبب بطء الإجراءات .

وقد تخلل الزيارة الحديث عن عمق العلاقات بين البلدين في الماضي والحاضر والمستقبل.

وناقش الوفد الوضع الحالي في ليبيا ومايتعرض له الشعب الليبي من مؤامرات عربية وغربية وأخرها المحاولة التركية مع حكومة الوفاق لزعزعة أمن المنطقة والذي يؤثر على كل الدول المحيطة بليبيا.

وأشار الوفد على عمق العلاقات الليبية المصرية ووقوف الشعب المصري وقيادته مع الشعب الليبي وجيشه لمحاربة الإرهاب الذي يشكل خطرا على الشعبين.

وغادر الوفد مدينة طبرق بعد سلسلة من الزيارات استغلها في حل بعض القضايا الاجتماعية والمشاكل بين بعض التركيبات الاجتماعية بالمنطقة .