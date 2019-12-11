تعيين “الشلماني” عضوا في لجنة التحكيم للاتحاد العربي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عين الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني اليوم الأربعاء عضوا بلجنة الحكام العامة في الاتحاد .

وأوضح الاتحاد العربي أن أعضاء لجنة الحكام ستضم إلى جانب الشلماني “خليل جلال” من السعودية، و”جمال الغندور” من مصر و”صلاح الدين أحمد” من السودان و”محمد كزاز” من المغرب و”زكريا قناة” من سوريا والإماراتي “علي البداوي” مستشارا للجنة.

وسيترأس لجنة الحكام في الاتحاد العربي الإماراتي “غانم الغانم”، وسيشغل اللبناني “محمود الربعة” مهمة نائب رئيس اللجنة.