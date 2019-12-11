تعرض طائرة الخطوط الإفريقية لصاعقة رعدية بمطار تونس الصاعقة تسببت في عطل فني تأجلت على إثرها رحلة العودة من تونس إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعرضت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية، إلى صاعقة رعدية بعد هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي القادمة من مطار بنينا الدولي.

وأوضحت مصادر لوكالة أخبار ليبيا 24، أن الطائرة تعرضت لصاعقة رعدية أثناء هبوطها بمطار قرطاج بتونس، مما تسببت في عطل فني تأجلت على إثرها رحلة العودة من تونس إلى بنغازي إلى حين الكشف عن العطل وإصلاحه.

يشار إلى أن شركات الخطوط الجوية في ليبيا تعاني من نقص شديد في عدد الطائرات.