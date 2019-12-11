بومبيو: الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا.

بومبيو أكد أنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل يوم بالحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الروسي، نقلته وكالة “رويترز” للأنباء “نريد العمل مع الروس، للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولدينا سلسلة من المحادثات تؤدي في النهاية إلى موقف يخلق ما تحاول الأمم المتحدة القيام به”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “لقد ذكّرت لافروف أن هناك حظرا على الأسلحة لا يزال ساريا في ليبيا وأنه لا توجد دولة يجب أن تقدم مواد إضافية داخل ليبيا”.

ورفض بومبيو، التعليق على واقعة إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار في ليبيا، والتي تم الإبلاغ عن أنها فُقدت بالقرب من طرابلس، نهاية الشهر الماضي .

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قال إن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن لديهم مصلحة مشتركة في إجراء حوار وثيق حول التسوية الليبية.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي، تحدثنا عن بؤر التوتر الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك الكثير منها.