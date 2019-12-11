بوتين سيهاتف أردوغان قريبًا .. الرّئاسة الرّوسيّة ترحّب بجميع مبادرات التّسوية في ليبيا موسكو تحتفظ بالعلاقات مع جميع أطراف الخطاب السياسي والعسكري في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “دميتري بيسكوف” اليوم الثلاثاء، أن الرئيس “فلاديمير بوتين”، سيجري قريبًا، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره التركي “رجب أردوغان” حول الوضع في ليبيا.

“بيسكوف” قال ردًا على سؤال بهذا الصدد في الأيام المقبلة ستجرى هذه المحادثة الهاتفية ويتم الإعداد لها، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع أن موقف روسيا من الأوضاع في ليبيا، معروف جيدًا، موضحًا أن موسكو تحتفظ بعلاقات مع جميع أطراف الخطاب السياسي والعسكري – السياسي الليبي، وأنها تدعو إلى أن تظهر أطراف النزاع رغبة بالتوصل إلى اتفاق.

وواصل: “ترحب روسيا بجميع المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسوية في هذا البلد، في الواقع في كثير من النواحي، أسس هذه التسوية تم تقويضها بسبب الأعمال العسكرية المعروفة لتحالفات معروفة” .