المسماري: وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى وحان الآن وقت البندقية

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، أن “وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى وحان الآن وقت البندقية”، على حد تعبيره.

وقال المسماري في مقابلة مع قناة “العربية” أمس الثلاثاء، إن تركيا تقدم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس، كاشفاً النقاب عن أن الجيش لديه معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية.

وأضاف المسماري، أن الدعم التركي للميليشيات في طرابلس تحول من السر إلى العلن، مؤكدا أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني إقليمية وليست محلية فقط.

وبالتزامن مع ورود أنباء عن استعداد الجيش الليبي إلى دخول طرابلس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إذا طلب الأخير ذلك.