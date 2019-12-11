المؤقّتة تقرر استبعاد الشّركات التّركية من مشروعات ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قررت الحكومة المؤقتة، استبعاد الشركات التركية من كل المشروعات المزمع إقامتها في ليبيا، وإعادة النظر في جميع تعاقداتها ومشروعاتها مع الشركات الأجنبية ومراجعتها.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، في تقرير لها، أن القرار جاء خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء، مساء الأحد الماضي، وترأسه رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني.

وأضافت أنه في بداية الاجتماع، ناقش المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الخاص بإسناد بعض المشاريع، إذ أبدى المجلس ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات.

وجاء قرار الحكومة المؤقتة، على خلفية توقيع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا مذكرتي تفاهم في المجال الأمني والبحري مع تركيا، والتي لاقت موجة من الغضب الداخلي والخارجي، حيث أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الجمعة الماضية، طرد أثينا سفير حكومة الوفاق محمد يونس المنفي؛ بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مُبينًا أنه منح السفير الليبي مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.