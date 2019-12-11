السيسي: سيتم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة الليبية خلال أشهر الرئيس المصري يؤكد أن بلاده أول من تضرر مما حدث في ليبيا

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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية خلال أشهر، مشيرًا إلى أن التوصل لحل تلك الأزمة سيقضي على إحدى بؤر الإرهاب.

وقال السيسي خلال المؤتمر الأول لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في إفريقيا: “خلال الشهور القادمة سنكون قد أوجدنا حلا شاملا للمسألة الليبية، وهو حل سياسي بالطبع”، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف السيسي: “أن التوصل لهذا الحل سينهي بؤرة الإرهاب التي يتم من خلالها نقل الأسلحة والإرهابيين إلى دول الجوار”، مؤكدا أن مصر أول من تضرر مما حدث في ليبيا، على حد قوله.

وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما حادا بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة طرابلس وفي شرق البلاد، حيث يدور صراع بين حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج وقوات الجيش التي يقودها خليفة حفتر ومقرها شرق ليبيا.

ويسيطر حفتر على معظم حقول ومنشآت النفط في البلاد لكن العائدات النفطية تخضع لهيمنة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين معارك على مشارف العاصمة طرابلس.