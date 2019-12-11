الرّئاسي يبحث عدّة ملفات تتعلّق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

بحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وعدد من الملفات التي تتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية، وتأمين احتياجات النازحين من مناطق النزاع في طرابلس.

وعُقد الاجتماع بمقر المجلس في مدينة طرابلس برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري، وأحمد حمزة، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقش المجلس الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين، بعد ما أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف الرحلات الجوية بالمطار ابتداء من يوم الغد (الخميس).

وعقب الاجتماع أجرى رئيس والأعضاء المجلس الرئاسي بجولة تفقدية في مطار معيتيقة، رفقة وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير عام المطار لطفي الطبيب، واطلعوا خلال الجولة على ما جرى تنفيذه من عمليات صيانة وتجهيز للمطار استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية.