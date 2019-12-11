البعثة الأممية توثّق مقتل 284 مدنيا وإصابة 363 أخرين خلال 2019

أخبار ليبيا 24

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقوع ما لا يقل عن 647 ضحية في صفوف المدنيين في ليبيا خلال عام 2019، من بينهم 284 قتيلا و363 جريحاً، بحسب ما ورد في رسالة رئيس البعثة غسان سلامة بمناسبة يوم حقوق الإنسان.

وذكر سلامة، أن العالم يحتفل في العاشر من ديسمبر في كل عام باليوم الدولي لحقوق الإنسان، وبالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وسط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، منوها إلى أن يوم حقوق الإنسان يعدّ فرصة للتفكير والعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد سلامة في رسالته، أنه منذ بدء الهجوم على طرابلس في الرابع أبريل الماضي، ارتُكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومرت دون عقاب، وتسبب النزاع المستمر في ليبيا في وقوع خسائر فادحة بين المدنيين.

وجدد سلامة، تأكيده أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، قائلا: “أكثر من ثماني سنوات مرت منذ أن هبّ الليبيون للمطالبة بحريتهم والسعي لحياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لأطفالهم، غير أن وضع حقوق الإنسان آخذ في التدهور على جميع الصُعُد”.

وكانت الغارات الجوية السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين والتي بلغت 394 ضحية منهم 182 حالة وفاة و212 جريحاً، يليها القتال البري وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعبوات الناسفة وعمليات الاختطاف والقتل.

وخلال الفترة ذاتها، وثقت منظمة الصحة العالمية 61 حالة اعتداء مرتبط بالنزاع على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، وذلك في زيادة بلغت 69% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وقد أضرت هذه الاعتداءات بـ 18 مرفقاً صحياً و20 سيارة إسعاف و40 موظفاً من العاملين في المجال الصحي، وفقا لنص رسالة المبعوث الأممي.

وقال غسان سلامة: “يتفاوت تضرر النساء من الآثار الأوسع نطاقاً للنزاع المسلح في ليبيا، مما يفاقم من جعلهن عرضة للفقر والتمييز والعنف، وقد أصبحت حرية التعبير وبالاً، حيث تنتظر من يسعى للتعبير عن رأيه بحرية عواقب وخيمة”.

ونوه سلامة، إلى أنه في 17 يوليو الماضي، اختطفت عضو منتخب في مجلس النواب سهام سرقيوة، من منزلها بعد ساعات من دعوتها إلى “وضع حد لإراقة الدماء”، مؤكدا أن هذا الاختطاف كان محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من النساء الليبيات البارزات وترويع الأخريات اللائي يسعين للمشاركة في الحياة السياسية في البلاد.

ولفت سلامة، إلى أن مصير سرقيوة ومكان وجودها لا يزال مجهولين، موضحا أن المرأة الليبية قد لعبت وما تزال تلعب دوراً محورياً في بناء ليبيا أفضل، مشددا أن البعثة الأممية لن تدخر أي جهد لضمان حماية المرأة من جميع أنواع العنف والتمييز وسوء المعاملة.

وتحدث سلامة عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنهم لايزال يتلقون تهديدات بسبب عملهم، وأصبح خطاب الكراهية أداةً تُوظَّف في النزاع الدائر مما يهدّد النّسيج الاجتماعي الليبي، ليبلغ التّحريض على العنف والكراهيّة مستويات لم يسبق لها مثيل، داعيا الليبيين إلى رفض هذا الوباء الفتّاك ومكافحته بنشر لغة السلام والتسامح والوحدة.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن المهاجرين واللاجئين في ليبيا لا يزالوا يتعرضون بشكل متكرِّر للاعتقال التعسفي والتّعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والاختطاف طلباً للفدية والابتزاز والسخرة وأعمال القتل غير المشروع، مجددا دعوته إلى الإغلاق التدريجي جميع مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير المأوى والحماية وسبل الاستقرار الآمنة والقانونية لهم.

وتابع غسان سلامة قائلا: “في عام 2019، لا يزال الآلاف من الليبيين قابعين في السجون رهن الحبس الاحتياطي، ويستمر تلقي البعثة لتقارير موثوقة عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري واكتظاظ الزنازين التي تفتقر إلى المرافق الصحية ومياه الشرب المأمونة والإهمال الطبي ورفض الزيارات الأسرية وزيارات المحامين، إلى جانب ورود تقارير عن العنف الجنسي والتحرش ضد النساء والرجال الأطفال على أيدي مُحتجِزيهم.

وثمن سلامة في ختام بيانه قائلا: “يروقني في هذا اليوم أن أحيي جسارة العديد من الأفراد والمؤسسات التي تناصر حقوق الإنسان والمساءلة في ليبيا بشكل يومي، وستجدون الأمم المتحدة معكم في هذا، فلجميع البشر الحق بالمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم وعلى قادة كل مجتمع بما في ذلك ليبيا، أن يستمعوا إلى شعوبهم – وأن يتصرفوا وفقاً لاحتياجاتهم ومطالبهم”.