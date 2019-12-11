أمن شحات تنفي القبض على مشعوذ في حدود اختصاصها

أمن شحات تنفي القبض على مشعوذ في حدود اختصاصها

أخبار ليبيا24

نفت مديرية أمن شحات اليوم الأربعاء ضبط مشعوذ في حدود اختصاصها بحسب ماتم نشره عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية أن من تم ضبطه هو شخص سوداني الجنسية مطلوب في قضايا جاري التحقيق فيها في حدود مركز شرطة لالي والتابع لمديرية أمن الأبرق القيقيب.

وأكدت مديرية أمن شحات أن الشخص المضبوط في الصور المتداولة ليس هو الشخص المطلوب في السابق بتهمة الشعوذة في حدود هذه المديرية.

وذكرت مديرية الأمن أنه عند ضبط أي قضية لا تعرض في وسائل الإعلام إلا بعد العرض على النيابة العامة للاختصاص.

وأشارت إلى أن أي تصريح صحفي أو خبر خاص بالمديرية يتم نشره في الصفحة الخاصة بالمديرية أو عن طريق الحساب الشخصي للناطق باسم المديرية الملازم حسن بوأكريم.