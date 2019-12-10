من حوالي 40 دولة..أكثر من 636 ألف مهاجر موجود في ليبيا

من حوالي 40 دولة..أكثر من 636 ألف مهاجر موجود في ليبيا ما يقرب من ثلثي هؤلاء المهاجرين هم من البلدان المجاورة.

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ذكرت المنظمة الدولية للهجرة – ليبيا اليوم الثلاثاء أنه وفقا للنسخة الأخيرة من تقرير ليبيا، فإن ما لا يقل عن 636.426 مهاجر من حوالي 40 دولة يوجد حاليا في ليبيا.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ما يقرب من ثلثي هؤلاء المهاجرين هم من البلدان المجاورة.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة – ليبيا إلى أن غالبية المهاجرين الذين تم تحديدهم هم من دول النيجر وتشاد والسودان ومصر ، وهو ما يمثل حوالي ثلثي السكان المهاجرين في ليبيا.

وتعاني ليبيا من سنوات عدة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث يتوافد عليها مهاجرون من دول عدة أغلبهم من دول الجوار بعضهم يعتبر ليبيا محطة عبور إلى أوروبا وغيرهم يستقر فيها بحثًا عن العمل والأمان.