لجنة الدفاع بالنواب: ليبيا لن تكون بوابة لعودة الدولة العثمانية للوطن العربي لجنة الدفاع بالنواب تدعو الجامعة العربية لعقد جلسة عاجلة حول تصريحات أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا

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أكدت لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن العربي، دعاية جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل تجاه التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ودانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ادلى بها يوم الإثنين بشأن استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال تلقت دعوة من قبل حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

وطالبت اللجنة من جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك باعتبار ليبيا عضوا بالجماعة العربية، مؤكدة على أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن الغربي، كما طالب بعقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف لمواجهة ما وصفته بـ “العزو التركي” لليبيا.

وشددت اللجنة، على الجيش الوطني باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية والأجواء والأراضي الليبية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أبدى في لقاء تلفزيوني على قناة “تي آر تي” التركية الحكومية يوم الإثنين، استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس.