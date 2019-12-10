لافروف : روسيا والولايات المتحدة لديهم مصلحة مشتركة في التوصل إلى حوار حول التسوية الليبية

لافروف : روسيا والولايات المتحدة لديهم مصلحة مشتركة في التوصل إلى حوار حول التسوية الليبية لافروف يبحث مع نظيره الأمريكي بؤر التوتر الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن لديهم مصلحة مشتركة في إجراء حوار وثيق حول التسوية الليبية.

لافروف أضاف ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي، تحدثنا عن بؤر التوتر الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك الكثير منها.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.