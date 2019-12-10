قائد الجيش الليبي يعطي توجيهات جديدة لتحرير طرابلس

حفتر يجتمع بأمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية

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أخبار ليبيا24

عقد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة اليوم الثلاثاء بأمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية، بهد إعطاء التوجيهات الأخيرة لاستكمال عملية تجرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني، أن حفتر اطلع على سير العمليات العسكرية بشكل مباشر، وأعطى التعليمات والتوجيهات الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.

وفي السياق، فالت الشعبة إن قوة العمليات الخاصة باللواء 106 مجحفل أصبحت على جاهزية تامة للمشاركة في العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

وحققت قوات الجيش الوطني مطلع هذا الأسبوع تقدّمات جديدة في عدة محاور بالعاصمة طرابلس بعد شن ضربات موجعة لقوات الوفاق.

وسيطرت وحدات الجيش بجميع محاور العاصمة على مواقع وتمركزات جديدة، في مدخلي الهضبة بصلاح الدين وأبوسليم.

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