عمليات الكرامة تقول إن الجيش سيطر على معسكر للوفاق بالعوينات ويلقى القبض على آمره عميد خالد كعبر

عمليات الكرامة تقول إن الجيش سيطر على معسكر للوفاق بالعوينات ويلقى القبض على آمره عميد خالد كعبر الجيش يبسط سيطرته على معسكر بالجنوب

أخبار ليبيا24

أعلن آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، اللواء أبو القاسم الأبعج، إن القوات المسلحة سيطرت فجر اليوم الثلاثاء على معسكر به قوة تابعة لحكومة الوفاق في منطقة العوينات، وذلك في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأوضح المركز الإعلامي، أن القوات المسلحة ألقت القبض على آمر الكتيبة (411) التابعة لرئيس الأركان العامة طرابلس عميد خالد كعبر أثناء مداهمة المعسكر واستردت الآليات والأسلحة.