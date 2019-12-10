داعين لوقفة أمام الرئاسي.. موظفو التّعليم العالي يعلنون استمرار إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم تقرر استمرار إضراب موظفي التعليم نظرًا لعدم وجود استجابة من الجهات المعنية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت النقابة العامة لموظفي الجامعات الليبية، استمرار إضراب موظفي التعليم العالي، للحصول على مطالبهم المتمثلة في التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية في المرتبات.

نقابة موظفي الجامعات أوضحت، اليوم الثلاثاء، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن هذا القرار جاء بناء على اجتماع مجلس النقابة العامة لموظفي التعليم العالي الذي انعقد الإثنين، بجامعة طرابلس، حيث تم فيه مناقشة مجريات إضراب موظفي التعليم العالي.

وأشارت إلى أنه نظرًا لعدم وجود استجابة من الجهات المعنية التي تمت مخاطبتها والاجتماع معها، فقد تقرر استمرار إضراب موظفي التعليم العالي إلى أن يتحصلوا على مطالبهم المتمثلة في التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية في المرتبات.

وتضمن البيان: “إعداد وتنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة جميع موظفي التعليم العالي أمام المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا”.