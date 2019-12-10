خارجية الوفاق تنفي سيطرت مجموعة مؤيدة لحفتر على السفارة بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، سيطرت مجموعة مؤيدة للقائد العام خليفة حفتر على سفارة دولة ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما يتداول في بعض وسائل الإعلام.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن ما جرى هو اقتحام بعض الأشخاص إلى مقر السفارة في القاهرة بالقوة ومحاولتهم ابتزاز السفارة للحصول على المال، مؤكدا التعامل معهم وإخراجهم من داخل المقر وعودة العمل داخل السفارة بالشكل الطبيعي.

وفي سياق ذي صيلة، قال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب حول الاتفاقية التي وقعها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي مع تركيا وخطورتها على الأمن القومي المصري.

وأكد بكري، في تصريحات لروسيا اليوم أمس الإثنين، أن هناك إجراءات عاجلة يجب على مصر أن تتخذها أولها طرد السفير الليبي الذي يمثل حكومة الوفاق التي تتآمر على مصر، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عنه فورا والاعتراف بالبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة.