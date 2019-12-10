بإشراف الظواهر السلبية..وزارة الصحة تعتمد خطةً تنظيمية للعمل داخل مستشفيات بنغازي

أخبار ليبيا24

اعتمدت وزارة الصحة خطةً تنظيمية للعمل داخل مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي بإشراف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن هذه الخطة في سبيل تذليل الصعاب، وحلحلة المختنقات بالمستشفيات، ومنعآ للخروقات ، ومساعدة الأطقم الطبية في تأدية عملها المناط بها على أكمل وجه.

وأضاف المكتب أن الخطة تسمح لكل النزلاء وتُلزم المرافقين والزائرين بعدة نقاط أهمها أن لكل مرافق بطاقة تختص به سارية لمدة أسبوع وتُجدد في حالة مكوث المريض أكثر من المدة المذكورة.

وأفاد مكتب الإعلام أن الخطة تشمل على أن يُسمح لمرافق واحد بالمكوث مع كل مريض داخل الغرفة، تُحدد مُدة الزيارات من الساعة (12) ظهراً و حتى (4) عصراً.

وذكر المكتب أن المرافق يغادر من الساعة (8) صباحاً و حتى (12) ظهراً لمرور الأطقم الطبية لأداء عملهم.

وأكد مكتب الإعلام أن هذه اللوائح وُضعت لإنهاء الانفلات داخل المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية ومساعدتهم على تأدية واجبهم ومساعدة المرضى في تلقي علاجهم في مناخ يليق بهم.