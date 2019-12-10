انفجار سيارة وسط الزاوية يخلف أضرارًا بسيطة

أخبار ليبيا24

قالت مديرية أمن الزاوية، إن انفجارا عنيفا هزّ وسط المدينة بواسطة سيارة مفخخة في شارع القرضابية، أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية والإصابات الخفيفة بعدد من المارة.

وأوضحت المديرية، أن الانفجار خلّف أضرارا مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع، معبرة عن إدانتها لهذه التفجيرات الإرهابية، لزعزعة أمن المدينة.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها لانفجار السيارة.