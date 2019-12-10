الشاطر يدعو السراج لسرعة الاستجابة لتلويح أردوغان بإرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا

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سارع عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى الاستجابة للتلويح الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال جنود إلى ليبيا.

ووصف الشاطر، في تغريدة على تويتر، تلويح أردوغان يوم الإثنين بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك، بأنها دعوة (كريمة) ويجب التجاوب معها على وجه السرعة.

واعتبر الشاطر، أن الاستجابة لتلويح أردوغان حول إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا، سينقذ الوطن والأرواح، أما رفضها سيكون كارثة تاريخية.

وقال الشاطر: “عرض الرئيس التركي استعداد بلاده لمؤازرة الشرعية في ليبيا بإرسال جنودها لحماية المواطنين، السراج أمامه خيارين إما سرعة التجاوب مع الدعوة الكريمة أو الاستمرار في نهجه المماطل والضعيف”.

وأضاف، “الأول ينقذ الوطن والأرواح والثاني يضيعه بكارثة لا سابق لها في التاريخ”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد تحدث عن إمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا في حال تلقى دعوة من قبل حكومة الوفاق.