الخرطوش: السرية الثامنة في الكتيبة 165 مشاة تنفذ عملية نوعية ناجحة

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أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الثلاثاء أن السرية الثامنة التابعة للكتيبة 165 مشاة نفذت عملية نوعية ناجحة ضد قوات الوفاق.

وأضاف الخرطوش أن العملية النوعية التي نفذتها السرية التابعة للواء كانت في محيط معسكر النقلية باستهداف عدد من الأفراد وتدمير آلية دون وقوع أي خسائر.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن سرية الكورنت التابعة للواء 73 مشاة تستهدف دبابة للعدو بالقرب من طريق لاصفاح في حي المطار وتمكنت من تدميرها.