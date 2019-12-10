التعادلات تسيطر على افتتاح دوري الأواسط بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

انتهت مباراة أواسط السد مع بنغازي الجديده بالتعادل 1-1 فيما تعادل أواسط النجمة مع النجوم 0-0 أمس الإثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا في افتتاح بطولة أواسط كرة القدم التي ينظمها ويشرف عليها فرعي كرة القدم ببنغازي.

ويتجدد الموعد اليوم الثلاثاء بمباراتين الأولى تجمع أواسط المروج مع الشمال ومباراة الوحده والطيران.

وتتواصل المنافسات يوم الأربعاء بلقاء أواسط الأهلي بنغازي و شباب الجبل ويعقبها لقاء أواسط التحدي والهلال .

هذا وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم الخميس بمباراتين الأولى تجمع أواسط الصداقة.