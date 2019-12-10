الأسباني ” فيرنانديز” مدرّبًا لمنتخب ليبيا داخل الصّالات المدرّب الجديد سيستلم مهامه بداية من المعسكر التّحضيري المقبل في المغرب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن الاتّحاد الليبي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الأسباني “خوليو فيرنانديز” للإشراف على تدريبات منتخب ليبيا داخل الصّالات، خلال نهائيات بطولة أمم أفريقيا، التي ستقام بالمغرب شهر يناير المقبل .

وأوضحت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي ـ على فيسبوك ـ أن المدرب سيستلم مهامه بداية من المعسكر التحضيري الذي سينطلق في مدينة القنيطرة المغربية يوم غد الأربعاء والذى سيتواصل لأسبوعين .

ويستعد المنتخب الليبي داخل الصالات، لخوض نهائيات إفريقيا في المغرب حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية والمغرب .