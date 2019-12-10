أمرالله أيشلر: الجنود الأتراك جاهزين لوقف إنشاء دكتاتورية عسكرية في ليبيا

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قال أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى حكومة الوفاق، يوم الثلاثاء، إن الجنود الأتراك سيكونون جاهزين للوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في وجه من يريد إنشاء ديكتاتورية عسكرية، وذلك في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان في تصريح استفزازي إن في حال تلقت تركيا الطلب من حكومة الوفاق ستقوم بإرسال جنود إلى ليبيا.

واعتبر أمر الله إيشلر، في تغرديات على تويتر، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، حافظت على حقوق كل من الدولتين التي يراد اغتصابها، وذلك في إطار القانون الدولي.

وأكد، أن من دون موافقة تركيا أو ليبيا لا يمكن أن يتم إنشاء أي معادلة إقليمية تمس قطاع الطاقة في البحر المتوسط.

واعتبر أن الخطوة التي قامت بها تركيا وحكومة الوفاق غيرت قواعد اللعبة، وأقلقت كل الجهات التي تحاول تقاسم البحر المتوسط بطرق غير مشروعة، ولذلك كلهم تحفزوا للرد.

وقال أمر الله إيشلر، “إن هناك من يحاول أن يفشل هذه الاتفاقية التاريخية من خلال دعم حفتر بشكل غير شرعي على أمل أن يستطيع السيطرة على طرابلس، وفي الجهة المقابلة تعترف المؤسسات المكلفة بإيجاد حل بعجزها وتكبيل أيديها في كل مرة”.

وقال، “لكن تركيا، وفي إطار القانون، تستمر بالوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في ليبيا، وكل من يحاول أن يجد المدد في الحلول العسكرية، فهو لا يشارك مصير هذه الجغرافية”.