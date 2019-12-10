أردوغان: من حقّ تركيا إرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا

أخبار ليبيا24ـ

قال الرّئيس التّركي “رجب طيب أردوغان” إنّه من حقِّ تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت منها الحكومة اللّيبية ذلك.

وأضاف “أردوغان” خلال مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية ” أنه يخطط لعقد لقاءٍ مع الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية”.

وأوضح الرئيس التركي، أن المشير “خليفة حفتر” لا وجود له وغير معترف به دوليا، مؤكدًا أن جهات إقليمية تقدّم الدعم لحفتر أما تركيا فعقدت اتّفاقية مع الجهة المعترف بها دولياً.

وأشار “أردوغان” إلى أنّ هناك دولا منزعجة من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها وعلى رأسها مصر واليونان والشطر الجنوبي لقبرص وإسرائيل، موضحًا أن تركيا استخدمت حقها النّابع من القانون الدولي فيما يتعلق بالمذكّرة.

وأفاد الرّئيس التّركي، أنّ إسرائيل لن تتمكن من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقتنا، ولا تستطيع اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص اتّخاذ أي خطوة دون موافقتنا بعد توقيعنا على مذكّرة التّفاهم مع ليبيا.

ولفت “أردوغان” إلى أنّهم حاولوا التّفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ سنوات حكم القذافي، وقال :”الآن نحن قادرون معاً على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول”.

ووصف الرّئيس التّركي، طرد اليونان للسفير الليبي بـ”الفضيحة الدّوليّة”، وقال إن “اليونان ستدفع ثمن ذلك دوليًّا”.