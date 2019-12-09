واصفًا إيها بالحرب الباردة .. بن عثمان : الحرب في طرابلس دخل عليها الكبار

بن عثمان : نريد أن تكبر الحرب لاستكمال مشروع فبراير بقوة السلاح

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أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال رئيس مركز “كويليام” للأبحاث نعمان بن عثمان ، إن الحرب في طرابلس قد كبرت و دخلوا عليها الكبار، وأصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله،  بحسب قوله. 

بن عثمان تابع – في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”-  هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح”

 وأكمل: “‏نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات، اخرجوا من الحرب في ليبيا، لأنها كبرت ودخلوا عليها الكبار”.

 

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