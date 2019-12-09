واصفًا إيها بالحرب الباردة .. بن عثمان : الحرب في طرابلس دخل عليها الكبار

واصفًا إيها بالحرب الباردة .. بن عثمان : الحرب في طرابلس دخل عليها الكبار بن عثمان : نريد أن تكبر الحرب لاستكمال مشروع فبراير بقوة السلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مركز “كويليام” للأبحاث نعمان بن عثمان ، إن الحرب في طرابلس قد كبرت و دخلوا عليها الكبار، وأصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله، بحسب قوله.

بن عثمان تابع – في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”- هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح”

نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و دولة الأمارات، اطلعوا منها الحرب في ليبيا ، لأنها كبرت و دخلوا عليها الكبار و أصبحت نسخة من صراعات الحرب الباردة بفضل الله، و هذا ما كنا نبحث عنه حتى يتم تصحيح الأوضاع جذرياً و استكمال مشروع ثورة فبراير بقوة السلاح — noman benotman (@nbenotman) December 7, 2019

وأكمل: “‏نصيحة للأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الأمارات، اخرجوا من الحرب في ليبيا، لأنها كبرت ودخلوا عليها الكبار”.