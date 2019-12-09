مُعلنة حالة النفير.. داخلية الوفاق تجمع كافة منتسبي قوة التدخل السريع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، اليوم الأحد، حالة النفير ورفع أقصي درجات الاستعداد والتاهب الأمني، وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي، مشيرة إلى أن ذلك بناء على التعليمات الصادرة عن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.

داخلية الوفاق قالت، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي “أقيم اليوم، جمع لكافة منتسبي قوة التدخل السريع من ضباط وضباط صف وأفراد، وذلك تنفيذا لتعليمات الصادرة بشأن حالة النفير ورفيع أقصي درجات الاستعداد والتاهب الأمني ورفع أقصي درجات الحس الأمني، والانضباط والضبط”.

وأضافت: “سيتم الربط بين جميع منتسبي القوة، وأداء المهام الأمنية المكلفين بها على أكمل، لفرض السيطرة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة”.