ليبيا تستدعي 19 لاعبًا لمنتخب الصّالات استعدادًا للأفريقيّة

ليبيا تستدعي 19 لاعبًا لمنتخب الصّالات استعدادًا للأفريقيّة

أخبار ليبيا24- خاصّ

أعلن الطّاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات،عن قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المغرب 2020.

وضمت القائمة 16 لاعبا وهم : (فاتح مسعود ، رمزي الشريف ، عبد الرحمن عبد الله ،محمد أرحومة ، محمد ميلود بوراس ، محمد زريق ، محمد الغايب ، حسام الورفلي ،إبراهيم المهمل، رضاء المغربي ، أدهم التومي ، عبد الحليم الشركسية ، فاضل زكي ، حمدي الشوين، أحمد عبد الحفيظ ، علي الشوشان).

وسيدخل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات في معسكر تحضيري في المغرب ينطلق في 12 من ديسمبر الجاري ويتواصل لأسبوعين، قبل الدخول في المنافسات الأفريقية في يناير المقبل.

وكانت قرعة بطولة الأمم الأفريقية قد أوقعت ليبيا في المجموعة الأولى إلى جانب جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية و المغرب مستضيف البطولة.

وستقام البطولة الأفريقية بالمغرب من 28 يناير إلى 08 فبراير، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بليتوانيا في سبتمبر 2020م.