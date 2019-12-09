كونتي : مؤتمر برلين يستهدف وقف إطلاق النار في ليبيا كونتي : إيطاليا دعمت جهود السلام التي بذلها المبعوث الأممي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية يستهدف وقف إطلاق النار.

كونتي أضاف، خلال منتدى “حوارات المتوسط 2019م” بالعاصمة روما، أن بلاده ستشارك في تنظيم مؤتمر برلين المقبل، معربًا عن أمله في أن يكونوا قادرين على تمكين وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أن إيطاليا دعمت جهود السلام التي بذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عسكري “موثوق به” للأزمة الليبية.

واختتم رئيس الوزراء الإيطالي، بأن عملية سياسية شاملة فقط، يمكن أن تؤدي إلى استقرار كامل ودائم في ليبيا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين.