قوات الجيش تعلن الاستعداد لشن عملية جوية ضخمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت جميع القواعد الجوية التابعة للقوات الجيش الوطني أمس الأحد، حالة من الاستنفار استعدادا لعملية جوية ضخمة متوقعة في كافة محاور القتال في طرابلس ضد قوات الوفاق .

الآن استنفار كبير في جميع القواعد الجوية واستدعاء لكافة الطيارين والفنيين وكذلك تم إبلاغ آمر قاعدة عقبة بن نافع الجوية… Posted by ‎الكتيبة 134 حماية الوطية‎ on Sunday, December 8, 2019

الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية، قالت في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استنفار كبير في جميع القواعد الجوية، واستدعاء لكافة الطيارين والفنيين، وكذلك تم إبلاغ آمر قاعدة عقبة بن نافع الجوية لتهيئة الأوضاع والاستعداد لاستقبال عشرات الطائرات المقاتلة، وكل الأمور تنذر بعملية جوية ضخمة” .