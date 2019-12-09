غرامات وإجراءات قانونية ضد مهربي الوقود بمنفذ أمساعد البري تطبيق القرار ابتداءً من السبت المقبل الموافق للرابع عشر من ديسمبر الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير منفذ أمساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي تعليماته بشأن البدء في تغريم كل من يقوم بوضع كمية وقود تفوق الكمية المسموح بها قانونيًا.

وقال المكتب الأعلامي لمنفذ أمساعد البري إنه ستفرض غرامة مالية على أي شاحنة تحمل كمية وقود أكثر من المسموع به للشاحنة.

المكتب الأعلامي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج مكافحة تهريب الوقود إلى خارج البلاد وستبدأ المديرية في تطبيق القرار ابتداءً من السبت المقبل الرابع عشر من ديسمبر الجاري.