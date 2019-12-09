عبد العزيز: روسيا لا يوجد لديها تاريخ أو نوايا استعمارية مع العالم العربي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، إن علاقة طرابلس وموسكو محفورة في الذاكرة الروسية، وليبيا من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع روسيا التي لا يوجد لديها تاريخ أو نوايا استعمارية مع العالم العربي والإسلامي، بل كان دورها إيجابيًا إلى حد كبير في نظرتها مع قضايا المنطقة، مقارنة بالدور الفرنسي والإيطالي والأوربي عمومًا صاحب النظرة الاستعمارية.

عبد العزيز أضاف – في تصريحات عبر قناة التناصح التابعة للجماعة الليبية المقاتلة – أن العقلية الاستعمارية غير موجودة في الذاكرة الروسية التي لم تحتل أي دولة عربية قبل الثورة البلشفية أو حتى بعد الاتحاد السوفيتي، قائلاً: روسيا بالعكس هي التي حاربت النازية وقضت عليها وأنقذت ملايين البشر وهم فخورين بذلك، بينما تاريخ أمريكا معروف في فيتنام، وفرنسا في المغرب والجزائر .

وتابع بعد فترة الرئيس الروسي يلتسن، الذي تولى الحكم من 1991م حتى 1993م، حنت روسيا إلى ماضيها كأحد القطبين في العالم، خاصة بعد أن عبرت روسيا مرحلة الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، وتعزز هذا الحنين مع وجود كبرى شركات النفط في العالم وتراكم نقدي كبير، وأصبحت موسكو من أعظم وأغلى العواصم في العالم في الوقت الحالي، وبالفعل بدأت روسيا حاليا على إعادة هيكلة علاقاتها الخارجية مع العالم على هذا الأساس .

وواصل: “هناك دول التقطت طرف الخيط رغم أنها لم تكن لها علاقات قديمة مع روسيا، مثل السعودية التي لم تكن لها سفارة في روسيا إلا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، والإمارات وقطر، على عكس الجزائر وليبيا اللتان انكفأتا على نفسهيما”.

وأشار عبد العزيز، إلى أن روسيا أصبحت من أكبر منتجي النفط والنيكل والأحجار الكريمة والغاز والنحاس والألومنيوم، منوها أن ليبيا هي الدولية العربية الوحيدة المستثمرة في الألومنيوم وتملك 1.43 مليار في شركة روسال وهي شركة روسية تعد أكبر منتج للألومنيوم في العالم، مؤكدًا أن ليبيا لم تستغل هذا التواجد بل حولت هذه النقط القوية الى ضعف في ظل التخبط الذي تمر به الخارجية.

وانتقد عبد العزيز ضعف العلاقات بين السلطات الروسية وحكومة الوفاق، مؤكدًا عدم وجود جدية في إقامة علاقات بين الدولتين، مشيرًا إلى أن روسيا لم تكن داعمة لمعمر القذافي، ولم تكن ضد ثورة فبراير، قائلاً: “لدى الروس حساسية وتحفظ من التواجد الأوربي في أي قضية”، معلقًا بقوله: “علينا أن نلعب على هذه التناقضات عند صانع القرار الروسي”.