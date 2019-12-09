صحة الوفاق تسلّم أدوية لعدد من مكاتب الخدمات الصّحية لتغطية احتياجات النّازحين

صحة الوفاق تسلّم أدوية لعدد من مكاتب الخدمات الصّحية لتغطية احتياجات النّازحين تزويد العائلات النّازحة بطرابلس بأدوية عامّة وأدوية تخصصية

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

سلّمت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصّحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، مكاتب الخدمات الصّحية بأدوية عامة وأدوية أمراض مزمنة تخصصية؛ لتغطية احتياجات العائلات والأسر النازحة.

وقال، الدكتور توفيق حريشة، مدير إدارة الطوارئ الصحية، إن إدارة الطوارئ تشتغل منذ بداية الأزمة على توفير وتلبية جميع الاحتياجات الصحية للأسر النازحة من أماكن الاشتباكات بالتنسيق مع مكاتب الخدمات الصحية بالبلديات.

وأضاف، أنه تم التنسيق مع مكاتب الخدمات الصحة ببلديات طرابلس الكبرى لاستلام الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومن بين المكاتب الخدمية، مكتب الخدمات الصحية تاجوراء، ومكتب الخدمات الصحية بطرابلس المركز، ومكتب الخدمات الصحية عين زارة، ومكتب الخدمات الصحية بحي الأندلس، ومكتب الخدمات الصحية أبوسليم، مكتب الخدمات الصحية سوق الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة لتغطية 19 مركزاً لتجمع العائلات النازحة داخل طرابلس، وذلك ضمن العمل بخطة إدارة الطوارئ الصحية للاستجابة الوطنية لتغطية احتياجات النازحين لنهاية العام 2019.