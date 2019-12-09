دون توضيح الأسباب.. الخطوط الليبية توقف إصدار تذاكر في بنغازي

دون توضيح الأسباب.. الخطوط الليبية توقف إصدار تذاكر في بنغازي وقف إصدار تذاكر سفر للخطوط الليبية من بنغازي

أخبار ليبيا24ـ

طالبت إدارة التسويق التّجاري بشركة الخطوط الليبية، اليوم الإثنين، رؤساء مكاتب البيع ووكلاء السفر والسياحة المعتمدين، بعدم إصدار أي تذكرة على الخطوط الليبية من بنغازي، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء إلى حين إشعار آخر.

ولم توضح الإدارة أسباب وقف إصدار التذاكر في الخطاب الموجه إلى مكاتب البيع، لكن من المرجح أن يكون ذلك لعدم تمكن الشركة من تدشين رحلات جوية عبر طائراتها، في ظل استمرار احتجاز طائرتها الوحيدة العاملة في بنغازي بمطار مصراتة منذ 17 نوفمبر الماضي.

واحتجز مطار مصراتة الطائرة بعد وصولها إلى هناك قادمة من مطار بنينا في بنغازي بهدف إجراء أعمال صيانة.

وقال عز الدين المشنون المتحدث باسم الشركة في بنغازي، إن الطائرة الوحيدة للخطوط الليبية بإدارة بنغازي احتجزت خلال خضوعها للصيانة.

وأوضح المتحدث، أن احتجاز الطائرة يسبب تعطيلا خطيرا لجدول الرحلات، حيث تقوم الطائرة بثلاث رحلات لوجهات دولية يوميا.