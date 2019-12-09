داخلية الوفاق توضح اللّبس الحاصل بشأن تسجيل الأسماء غير العربية

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إيضاحًا بشأن اللَبس الذي حصل بعد التعميم الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية، بخصوص ضوابط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية، مما ترتب عليها استياء من أطياف المجتمع المختلفة؛ بسبب نقله بطريقة مشوهة.

وأوضحت الوزارة، أن التعميم الصادر من مصلحة الأحوال المدنية، قد أقرت فيه المصلحة بأحقية المكونات الثقافية بتسمية أبنائها بما يتماشى مع أعرافهم وتقاليدهم، استنادا على القرار رقم (3) لسنة 2007 التي تنص مادته الأولى إلى أنه يجوز قيد الأسماء التي يحملها الأصول أو المعبرة عن معاني الأصالة الليبية، أو التي توارث نقلها من الأجداد إلى الأحفاد، وفقًا للتقاليد والعادات الليبية المتعارف عليها.

وأكدت الوزارة ـ في بيان لها اليوم الإثنين ـ، أن مكونات المجتمع الليبي من (عرب وأمازيغ وتبو وطوارق)، لهم الحق في تسمية أبنائهم بأسماء منبثقة من ثقافتهم ومعبرة عن أصالتهم، بحسب ما نشرت على صفحتها “فيسبوك”.

وجددت وزارة الداخلية، تأكيدها على حرصها في تحقيق وحدة التكامل بين أفراد المجتمع وتدعيم الكيان الاجتماعي والمساعدة في تماسكه، والمحافظة على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي لمختلف مكونات المجتمع وأطيافه، بما يعزز التقارب ويوطد العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.