تشكيل لجنة لحصر ومراقبة مصادر المياه الجوفية بالهيئة العامة للبيئة

الاتفاق على عقد اجتماع قادم لتحديد مهام اللجنة وطريقة عملها

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أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد بمقر الهيئة بمدينة شحات اجتماع فني ضم  مدراء الإدرات الفنية بالهيئة العامة للبيئة ومدير إدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الفنية بمركز البحوث الزراعية ومدير ادارة البيئة بجهاز الحرس البلدي ومدير مختبر الأغذية بجهاز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد مدير مكتب الإعلام بالهيئة دكتور مصطفى اكريم أنه تم من خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة بمسمي (لجنة حصر ومراقبة مصادر المياه الجوفية) .

اكريم أوضح أنه تم اختيار مدير إدارة المراقبة والتفتيش البيئي بالهيئة، ورئيسا للجنة وعضوية مدراء الإدارات الذين حضروا الاجتماع .

ولفت مدير مكتب الإعلام بالهيئة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قادم لتحديد مهام اللجنة وطريقة عملها .

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