تزن 400 رطل..العثور على قنبلة ضخمة من الحرب العالمية الثانية بباب الزيتون شرقي طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

عثر مواطن وسط حي سكني بمنطقة باب الزيتون شرقي طبرق على قنبلة تزن 400 رطل (نحو مائتي كيلو غرام) من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقال مقدم هاني الفضيل، خبير ألغام ومراقب جودة بسرية الهندسة العسكرية بطبرق، لأخبار ليبيا 24، إن بعد تلقيهم بلاغ من مواطن من منطقة باب الزيتون (20 كم شرق طبرق) بوجود قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وسط حي سكني انتقلنا إلى المكان، فوجدناها قنبلة ألمانية الصنع من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، أنه تم الحفر عليها وإحراقها في مكانها لثقل وزنها، مشيرًا إلى أن من المرجح أن ظهورها على وجه الأرض جاء بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت طبرق خلال الأشهر الماضية.

وذكر الفضيل، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية، حيث وبعد تزايد العمران بمنطقة باب الزيتون عثر المواطنين على العديد من القنابل والألغام، وذلك عند حفر الخزانات والقواعد وغيرها.

وقال الفضيل، إن الهندسة العسكرية فجرت منذ شهور قنبلة تزن 500 رطل بعد العثور عليها بحي الزقم شمالي طبرق، وذلك عندما قام مواطن بحفر خزان مياه لمنزله وأشار إلى أن كل المناطق المحيطة بطبرق بها ألغام وقنابل من الحرب العالمية الثانية.

وقال، “لقد أصبح عملنا متواصلا وبمعدل كل أسبوع يأتينا بلاغ عن وجود قنبلة أو لغم وهذه المنطقة تحتاج إلى تمشيط وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة غير متوفرة لدينا”.